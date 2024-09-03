ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'de ateşkes sürecini değerlendirdi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı.

Aralarında Amerikalı ve İsrail çifte vatandaşı bir kişinin de bulunduğu 6 esirin cesedinin bulunmasının ardından yapılan ulusal güvenlik toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin bundan sonraki adımları ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Katar ile Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar ve müzakerelerin gidişatına ilişkin güncel durum da toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı. REKLAM Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını "baltalamakla" suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu. Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.