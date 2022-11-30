Fransa lideri Macron Beyaz Saray'a konuk oluyor 0:00 / 0:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yılın son ayına girerken ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel ölçekte güvenlik, gıda ve enerji krizini körüklediği bir dönemde yapılacak olan bu ziyaret, iki ülke için kritik öneme sahip.

Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Başkan Biden'ın Cumhurbaşkanı Macron'u devlet töreniyle karşılayacağını belirtirken, iki ülke arasında diplomatik, askeri ve ticari olmak üzere; birçok alanda iki liderin toplantı yapmasının beklendiğini bildirdi. Ayrıca Biden ve Macron, eşleriyle beraber akşam yemeğine de katılacak.

Macron'un hükümetinden 8 bakanla beraber başkent Washington DC.'ye geleceğini belirten Çınar, "Fransa ve ABD arasındaki bilhassa enerji krizi, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, uzay konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar ve Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor." dedi.

Çınar'ın aktardıklarından öne çıkanlar şöyle:

"Fransa ve ABD'nin NATO ortaklığının nasıl daha da kuvvetlendirileceği de görüşülecek. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine evet mi hayır mı diyeceği konusu da iki liderin görüşmesinde gündeme gelebilir. Hem Biden hem de Macron'un Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ivedilikle dahil olmasını çok önemsedikleri biliniyor.

Hatırlanacağı üzere Fransa Avustralya'da bir nükleer denizaltı ihalesini ancak ABD'nin araya girmesiyle ihale son olarak ABD-İngiltere ortaklığında kalmıştı. Bu nedenle Fransa ve ABD arasında bir gerginlik vardı. Bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bunun yanında ABD Başkanı Biden'ın enflasyonla mücadele kapsamında imzaladığı kararın ardından Fransız şirketlerinin zarar görme ihtimali ve ticari kayıpları olabileceği belirtiliyor. Macron'un Fransız şirketlerine muafiyet isteyeceği de belirtiliyor.