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ABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husilere uygulanan bazı yaptırımları askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin "yabancı terör örgütü" listesine alınmasına karar verdiği Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik yaptırımlardan bazılarını askıya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husilere uygulanan bazı yaptırımları askıya aldı
AA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 11 Ocak'ta Husilerin "yabancı terör örgütü" ve liderlerinden 3'ünün de "terörist" ilan edileceğini bildirmesinden doğan yaptırımlar olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren yaptırımlardan bir kısmının Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC),26 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi.

OFAC'ın Husilerin sahibi olduğu teşekkülleri de kapsayan işlemler için genel bir lisans yayımladığı ifade edildi.

ABD basınında, bu lisansın, Pompeo'nun kararını tersine çevirmediği ve Husilerin belirli üyelerine uygulanmadığı kaydedildi.

- Biden yönetimi, kararın gözden geçirileceğini duyurmuştu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongrenin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Pompeo, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.

ABD'nin "Husilerin yabancı terör örgütü" ilan edileceği kararı, eski Başkanı Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Biden yönetimi ise 22 Ocak'ta Husilerin "terör örgütü" olarak sınıflandırılması kararının gözden geçirileceğini duyurmuştu.

- BM, ABD'nin kararından vazgeçmesini istemişti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 14 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Husileri "terör örgütü" ilan etmesi kararının, Yemen'deki insani durumu daha fazla kötüleştireceğine dikkati çekmişti.

Söz konusu kararın, son 40 yılda görülmemiş büyük çaplı bir kıtlığa da neden olabileceği uyarısı yapan Lowcock, ABD yönetiminden Husileri "terör örgütü" ilan etme kararından vazgeçmesini istemişti.

ABD yönetimi ise BM'den gelen bu talebi geri çevirmişti.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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