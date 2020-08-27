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ABD Başkanı Donald Trump 'aldatmaca' kelimesini 250 kez kullandı

CNN'in ABD Başkanı Trump'ın konuşmaları ve yazılı açıklamalarını analiz ettiği haberinde, Başkan Trump'ın bir yıl için 250 kez 'aldatmaca' kelimesini kullandığı ortaya çıktı.

Donald Trump
DHA

ABD medyasından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını analiz etti. Analizde, bir yıl içinde “aldatmaca” anlamına gelen “hoax” kelimesini 250 kez kullandığını açıkladı.

ABD medyasından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını mercek altına aldı. CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli "aldatmaca" kelimesini kullandığını ifade etti.

Trump'ın "Hoax" (aldatmaca) kelimesini sözlü ve yazılı olarak 250 kez kullandığı ifade edildi. Brian Shelter, aldatmaca anlamına gelen "hoax" kelimesini Başkan Trump'ın silah gibi kullandığını ifade etti.

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