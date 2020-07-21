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ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yüzünde maske varken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." dedi.

Donald Trump
AA

ABD Başkanı Donald Trump, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." dedi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "Kovid-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulundu.

Salgının başından bu yana ilk kez yüzünde maske varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Donald Trump, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.

"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.

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