Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tebrik! - Haberler
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tebrik!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tebrik etti. Biden yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde de iki ülke arasındaki yakın ilişkinin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tebrik! - Haberler
Biden'dan İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı'na tebrik!
0:00 / 0:00
AA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'a tebrik mesajı yolladı ve yeni dönemde de iki ülke arasındaki yakın ilişkinin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Herzog'u yeni görevi dolayısıyla en içten dilekleriyle tebrik ettiğini belirtti.

Biden, açıklamasında, Herzog'un kariyeri boyunca İsrail'in güvenliği ve Yahudi toplumları arasında köprüler inşa etme konusunda çok çaba gösterdiğini kaydederek "Cumhurbaşkanlığı döneminde ABD ile İsrail arasındaki ortaklığın büyüyüp derinleşmeye devam edeceğinden eminim." değerlendirmesini yaptı.

Biden ayrıca, 9 Temmuz'da görevi sona erecek olan İsrail'in şu anki Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e de teşekkür etti.

İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere dün toplanmıştı.

Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışmıştı.

Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kalmış, böylece Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filistinlileri temsil eden bir parti ilk kez İsrail’de hükümete katılacak
DÜNYAİsrailli Araplar, ilk kez hükümette yer alacak
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var
DÜNYA"Türklerle mükemmel ilişkilerimiz var"
AB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
DÜNYAAB, Türkiye-Mısır diyaloğunu memnuniyetle karşıladı
ABD, Mağrip El-Kaidesi liderinin başına 7 milyon dolar ödül koydu
DÜNYAABD'den Mağrip El-Kaidesi liderinin başına 7 milyon ...
Almanya, Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş izni verdi
DÜNYAAlmanya'dan Rus hava yolu şirketlerine yeniden uçuş ...
Çin Devlet Başkanı Şi: Azerbaycan, Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir ortak
DÜNYAÇin Devlet Başkanı Şi'den Azerbaycan açıklaması
SON DAKİKA: İsrail'de başbakan Netanyahu karşıtı koalisyonda anlaşma sağlandı! - Haberler
DÜNYANetanyahu başbakanlıkta yolun sonuna geldi
Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine geldi
DÜNYALübnan Başbakanı: Lübnan kapsamlı bir çöküşün eşiğine ...
Twitter, isyancıları tehdit ettiği gerekçesiyle Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı
DÜNYATwitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya ...
Ukrayna'dan son dakika Rusya açıklaması: Yeni yaptırımlar istiyoruz! - Haberler
DÜNYAUkrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor