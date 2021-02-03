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ABD Başkanı Joe Biden göçmen ailelere birleştirme sözü verdi

ABD Başkan Joe Biden eski Başkan Trump'ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci kararnameye imza attı. Biden kararnameyi imzaladığı sırada Trump'ı eleştirerek, " Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum. Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız" dedi.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden göçmen ailelere birleştirme sözü verdi - Haberler
ABD Başkanı Biden'dan göçmen ailelere birleştirme sözü!
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DHA

ABD Başkanı Joe Biden eski Başkan Trump'ın göç konusunda attığı adımları bir bir iptal ediyor. Biden, Trump'ın göç konusunda attığı adımları geriye çevirmek için ikinci kararnameye de imza attı.

Sınır güvenliği ve ailelerin ayrılması ve yasal göçü içeren söz konusu kararnamelerle Biden'ın görevindeki 14'üncü gününde göç konusunda imzaladığı kararname sayısını 9'a çıkardı.

"ULUSAL UTANCI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kararnameleri imzaladığı sırada açıklamalarda bulunan Biden, "Ben yeni yasalar yapmıyorum, kötü politikaları ortadan kaldırıyorum. Çocukları ailelerinin kollarından mecazi olarak değil, gerçek anlamıyla çekip alan önceki yönetimin neden olduğu ahlaki ve ulusal utancı ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Ailelerin bir araya getirilmesi için imzalanan kararname özellikle ailelerinden ayrı düşen çocukları anne ve babalarına kavuşturmayı hedefliyor.

Tam rakam net olmamakla birlikte mahkeme belgeleri 5 bin 500 kadar çocuğun Trump'ın başkanlığı döneminde ailelerinden ayrıldığını ortaya koyuyor.

Sınır güvenliğiyle ilgili kararname ise ABD mahkemelerine sığınma başvurusu yapanların Meksika sınırında bekletilmesini engelliyor. Biden, seçim kampanyası sırasında Trump'ın "Meksika'da bekle" politikasını sona erdirme sözü vermişti.

TRUMP: DÜNYANIN EN APTAL GÖÇ YASASI ABD'DE

ABD eski Başkanı Trump, Twitter üzerinden göç politikasını savunarak, "İnsanlar yasa dışı yollarla ülkemize girdiklerinde onları yıllar süren hukuki prosedürler olmadan derhal geri göndermeliyiz. ABD'deki göç yasaları, dünyanın en aptalca göç yasaları" ifadesini kullanmıştı.

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