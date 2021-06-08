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HaberlerDünyaSON DAİKA:ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek!
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ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti yarın başlıyor. ABD Başkanı Biden ziyaret kapsamında, 9-16 Haziran'da İngiltere, Belçika ile İsviçre'ye gidecek ve 14 Haziran'da NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Biden son olarak Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

SON DAİKA:ABD Başkanı Joe Biden ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek!
ABD Başkanı Biden ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor!
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaret programı kapsamında 9-16 Haziran'da İngiltere, Belçika ile İsviçre'ye gidecek ve 14 Haziran'da NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, eşi Jill Biden ile 9 Haziran'da ilk yurt dışı gezisi için Washington'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Başkanlığı döneminde dış politikada "ABD masaya geri döndü" söylemini benimseyen Biden'ın 10 Haziran'da resmi olarak başlayacak ziyareti kapsamında, ABD'nin ittifaklarını yeniden kurma, Transatlantik ilişkileri yeniden canlandırma, küresel sorunlarla mücadele ve ABD'nin çıkarlarının güvence altına alınması konularında müttefikleri ve çok taraflı ortakları ile yakın iş birliği içinde çalışma gibi konulara değinmesi bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 3 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geleceğini belirterek, "Biden, burada ABD ve İngiltere arasındaki özel ilişkinin gücünü bir kez daha vurgulayacak." ifadesini kullandı.

BIDEN, 11-13 HAZİRAN'DA G7 ZİRVESİ'NE KATILACAK

ABD Başkanı Biden, 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kasabasında gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Biden'ın G7 Zirvesi'nde, ABD'nin çok taraflılığa bağlılığı, kamu sağlığı, ekonomik iyileşme ve iklim değişikliği konularında ABD'nin siyasi önceliklerinin desteklenmesi, büyük demokrasiler arasında dayanışma ve ortak değerlerin oluşması gibi konuları dile getirmesi bekleniyor.

Biden, zirve sürecinde G7 üyesi ülkelerin liderleri ile de ikili görüşmeler yapacak.

13 Haziran'da Biden ve eşi Jill Biden, Windsor Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek. Söz konusu görüşmenin ardından Biden'ın eşi Jill Biden, ABD'ye dönecek.

BIDEN'IN AVRUPA'DAKİ İKİNCİ DURAĞI BRÜKSEL OLACAK

İngiltere ziyaretinin tamamlanmasının ardından Joe Biden, 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılmak üzere 13 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek.

Söz konusu zirvede ABD'nin NATO'ya, Transatlantik güvenliğe ve kolektif savunmaya olan taahhüdünü yineleyecek olan Biden, gelecekteki tehditlere karşı NATO'nun nasıl pozisyon alacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacak.

ERDOĞAN İLE İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME BRÜKSEL'DE OLACAK

Biden, NATO Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelecek. Biden'ın başkanlığı dönemindeki ilk yüz yüze görüşme özelliği taşıyacak bu buluşmada birçok ikili ve bölgesel konu masada olacak.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, görüşmenin başlıkları arasında Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Afganistan ve insan hakları konularının olacağını belirtti.

Sullivan, açıklamasında, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyor ve bu iki isim beraber epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 HAZİRAN'DA ABD-AB ZİRVESİ YAPILACAK

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak. Biden, buradaki temaslarında ABD'nin ortak çıkar ve değerlere dayalı Transatlantik ortaklığa olan desteğini bir kez daha dile getirecek.

Söz konusu zirvede, küresel sağlık güvenliğinin sağlanması, küresel ekonomik iyileşmeye teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital ve ticari iş birliği, demokrasilerin güçlendirilmesi gibi konuların yanı sıra ortak dış politika konularına da değinilecek.

Biden, Belçika'daki temasları kapsamında Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de görüşmeler gerçekleştirecek.

BIDEN, AVRUPA ZİYARETİNİN SON DURAĞI CENEVRE'DE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Avrupa ziyareti kapsamında Biden'ın son durağı, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kenti olacak. Biden, burada uzun süredir merakla beklenen zirve için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Söz konusu zirvenin ana konu başlıklarından birinin, son dönemde ABD'nin en büyük et üreticisi JBS ve en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline başta olmak üzere özel şirketlere yönelik Rusya kaynaklı siber saldırılar olması bekleniyor.

Biden, söz konusu zirvede; insan hakları, Ukrayna gibi endişe konularını da Putin'e dile getirirken, ortak çalışma alanları üzerinde de görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

İsviçre'deki temasları kapsamında Biden, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşecek.

Biden, İsviçre'deki temaslarını tamamlamasının ardından ABD'ye dönecek.

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