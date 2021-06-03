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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek! - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek!

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceği duyuruldu

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek! - Haberler
Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşecek
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Reuters

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.

Ziyaretin, ABD Başkanı G7 Zirvesi kapsamında İngiltere'ye gittiği sırada gerçekleşeceği ifade edildi.

Buckingham Sarayı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kraliçe, 13 Haziran 2021 Pazar günü Windsor Kalesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve First Lady Jill Biden ile görüşecek." ifadeleri kullanıldı.

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