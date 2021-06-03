Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşecek

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.
Ziyaretin, ABD Başkanı G7 Zirvesi kapsamında İngiltere'ye gittiği sırada gerçekleşeceği ifade edildi.
— The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021
Buckingham Sarayı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kraliçe, 13 Haziran 2021 Pazar günü Windsor Kalesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve First Lady Jill Biden ile görüşecek." ifadeleri kullanıldı.
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