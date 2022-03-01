ABD Başkanı Joe Biden liderlerle görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden liderlerle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Kanada, Japonya, Avrupa ve NATO liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden liderlerle görüştü
AA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Lviv'deki Türk son durumu anlattı!
DÜNYA Lviv'deki Türk vatandaşı son durumu anlattı!
Son dakika: "Ukrayna'daki savaş tehlikeli bir aşamaya girdi"
DÜNYA "Ukrayna'daki savaş tehlikeli bir aşamaya girdi"
Son dakika: Ülke ülke Avrupa'ya göç akışında son durum
DÜNYA Avrupa'ya göçte son durum
HAVADA ŞOK! Son dakika: Yunan hava sahası kapandı Rus yolcu uçağı İstanbul'da
DÜNYA Yunanistan hava sahasını kapattı! Rus yolcu uçağı ...
6. GÜN | Ukrayna Rusya son dakika: Rusya resti çekti! 70'tn fazla asker öldürüldü, 36 ülkeye hava sahası kapandı
DÜNYA Rus işgalinin 6. günü!
Son dakika haberleri: ABD Savunma Bakanlığı'ndan Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması
DÜNYA ABD Savunma Bakanlığı'ndan Montrö açıklaması
Son dakika: Zelenskiy'den kritik Rusya çağrısı: Kapatın!
DÜNYA Zelenskiy'den kritik Rusya açıklaması
Son dakika haberi: Rusya Kiev'e ilerliyor, bombalama sürüyor! Ukrayna'nın ikinci büyük kenti bombalandı... - Rusya Ukrayna son durum
DÜNYA Rusya Ukrayna'nın ikinci büyük kentini bombaladı!
İŞGAL KONVOYU! Son dakika: Rusya Ukrayna savaşı Kiev'e taşınıyor... Ukrayna Rusya savaşı son dakika haberleri
DÜNYA Rus askeri konvoyu şoke etti!
Amerikan Devletleri Örgütü'nden Ukrayna'ya destek mektubu
DÜNYA Amerikan Devletlerinden Ukrayna'ya destek mektubu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.