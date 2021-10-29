SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan'a geldi

ABD Başkanı Biden Papa Francis ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Vatikan'da görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ikili, iklim kriziyle mücadele, aşı adaletsizliği ve koronavirüs salgına ilişkin konuları ele aldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre Biden, Papa Francis ile alışılmadık derecede uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Vatikan özel görüşmenin bir saat 15 saat sürdüğünü açıkladı.

PAPA FRANCİS İLE BİR ARAYA GELMEK İSTEMİŞTİ

Papa'nın 2017 yılında eski başkan Donald Trump ile görüşmesi 30 dakika, 2014'te eski başkan Barrack Obama ile yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

Biden'ın Vatikan'a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade edilmişti.

"JILL'İN EŞİYİM"

Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, "Geri dönmek güzel" derken kendini, "Jill'in eşiyim" diyerek tanıttı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, koronavirüsün sonu olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve "sıcak bir buluşma" olacağını da söylemişti.