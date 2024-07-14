ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'la görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde miting esnasında silahlı saldırıya uğrayan rakibi Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 14.07.2024 - 07:20 Güncelleme: 14.07.2024 - 07:22
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da miting esnasında silahlı saldırıya uğramasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, rakibini aradı.
GEÇMİŞ OLSUN DEDİ
ABD Başkanı Biden, telefonla aradığı Trum'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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