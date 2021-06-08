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HaberlerDünyaKorona nereden çıktı? SON DAKİKA: Biden'ın hazırlattığı raporun sonucu çıktı
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ABD Başkanı Joe Biden talimat vermişti: Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı?

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'ın talimatıyla hızlanan koronavirüsün kökenine ilişkin raporda, virüsün bir laboratuvardan çıkmış olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Korona nereden çıktı? SON DAKİKA: Biden'ın hazırlattığı raporun sonucu çıktı
Biden talimat vermişti: Covid-19 laboratuvardan mı çıktı?
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Reuters / HABERTURK.COM

Amerikan Wall Street Journal’da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'un kökenine ilişkin istediği raporun çalışmalarına göre virüsün laboratuvardan çıkmış olması mümkün olduğu belirtildi.

WSJ'nin edindiği bilgiye göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün bir laboratuvardan çıkmış olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Lawrence Livermore Ulusal Laborotuvarı tarafından Mayıs 2020’de başlayan çalışmalara göre, virüsün bir laboratuvarda yaşanan kaza sonucu ortaya çıkmış olabileceği belirtildi.

Lawrence Livermore Ulusal Laborotuvarı konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

BIDEN'DAN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRMA TALEBİ

ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde istihbarat kurumlarından koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırma talebi vermişti. Biden, koronavirüsün kökeninin Çin'deki bir laboratuvar olduğu teorisinin de araştırılmasını talep etmişti.

Çin ise Biden'a sert tepki göstermiş ve Amerikan yönetimini, dikkatleri "ABD'nin pandemiyle mücadeledeki zayıf sicilinden uzaklaştırmak için komplo teorileri yaymakla" suçlamıştı.

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