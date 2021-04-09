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ABD Başkanı Joe Biden, yeni silah reformunu gündeme getirdi

ABD’de kitlesel silahlı saldırıların artmasıyla birlikte, Beyaz Saray bahçesinde açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, yeni silah reformuna ilişkin işaretler verdi.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, yeni silah reformunu gündeme getirdi - Haberler
ABD'de yeni silah reformu gündemde
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HABERTURK.COM

Bireysel silah sahipliğinin en yüksek olduğu Amerika’da geçtiğimiz mart ayında, Bryan, Texas, Rock Hill ve South Carolina olmak üzere ülke genelinde ikiden fazla kitlesel silahlı saldırı gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, kitlesel silah saldırılarını ‘‘ABD’nin salgın hastalığı’’ olarak belirterek, ABD’de gerçekleşen kitlesel silahlı saldırıların ülke tarihinin lekesi olduğunu ekledi. Biden, gerekli yasal düzenlemelerin, yeni silah yasasının ve bireysel silahlanmayı kısıtlamak için atılacak adımların önemini vurguladı.

Perşembe günü Beyaz Saray’da konuşan Biden, kitlesel silahlı saldırıların aynı zamanda uluslararası bir tehdit unsuru olduğuna dikkat çekerek, atılacak adımların silah şiddetini önlemek için bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD’de ise bireysel silahlanma gündemi ülke içinde ihtilaflı konulardan biri. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında konu hakkında geçmişten bugüne gelen temel görüş ayrılıkları bulunuyor. BBC’nin infografik verilerinden yararlanıldığı haberde, silahların, polis ve diğer yetkili kişiler dışında kullanılmasını yasaklayan kanunun olmamasını isteyenler, silah kullanımının yasaklanmasını ve sınırlandırılmasını isteyenlerden daha fazla.

ABD Başkanı Joe Biden’ın bireysel silahlanmayı önleyecek kararnameler imzaladığı hali hazırda biliniyor ancak bunların Senato’dan geçmesi gerekli. Euronews’in belirttiği gibi Biden seçim kampanyasını şekillendiren ve seçildikten sonra gündeminden düşürmediği silah reformu 100 hedefinden sadece biri. Biden'ın açıklamasında özellikle belirttiği satır başlıklarından biri kayıt dışı olan hayalet silahlara ilişkin denetimin yürürlüğe sokulması.

HAYALET SİLAH NEDİR?

Silah satın almayı devlet tekelinden çıkarıp, bireysel üretimin bir parçası haline getiren ve evde üretilebilen bu silahların denetlemesi oldukça güç, hayalet silahların ABD'de ve diğer ülkelerde yaşanan kitlesel silah saldırıların da gittikçe arttığını görmek mümkün.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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