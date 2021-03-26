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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü - Haberler
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ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Biden'ın, "Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu yaptığı belirtildi

SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü - Haberler
Biden, Miçotakis ile görüştü!
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar" vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Miçotakis'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Biden'ın Yunanistan'ın 200. bağımsızlık yıl dönümü için Miçotakis'i kutladığına ve iki ülke arasındaki "güçlü ikili bağların derinleştirilmesi" için bağlılığını dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliğine de dikkati çektiği aktarıldı.

Miçotakis ve Biden'ın sürdürülebilir bir ekonomi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden, Doğu Akdeniz'de istikrar için umutlu olduğu mesajını verdi. Ayrıca iki lider enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar dahil ortak çıkar konularında koordinasyon yapılması konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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