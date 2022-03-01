ABD Başkanı'ndan 'nükleer savaş' açıklaması 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi tüm dünyanın ilk sıradaki gündem maddesi olurken, Putin'in emriyle özel savaş durumu alınması ve nükleer gücün teyakkuza geçmesi sonrası gerilim ve endişe arttı.

BM Genel Sekreteri Putin'in nükleer çıkışına 'delilik' derken, gazeteciler ABD Başkanı Biden'a "Amerikan halkı nükleer savaştan endişe etmeli mi?" sorusunu yöneltti. Biden ise soruya "Hayır" yanıtını verdi.

BEYAZ SARAY NÜKLEER ALARM SEVİYESİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, "Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya’nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak" dedi.