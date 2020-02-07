ABD Başkanı Trump: Başka bir başkan bana olanları kaldıramazdı

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan azil oylamasında "aklanmasının" ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Senato'daki mahkemede Trump'ın savunmasını üstlenen ekip, salona girer girmez davetlilerden büyük alkış aldı.

Trump, birçok insanın Beyaz Saray'daki etkinliğe gelmek istediğini ancak yer sorunu nedeniyle sayıyı minimumda tuttuklarını vurgulayarak, "Son yıllarda ortada bir cadı avı vardı. Bu av, ben başkan seçildiğimde başladı. Bir daha da hiç bitmedi." ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMALAR AHLAKSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ"

Son 3 yılda birçok aşamadan geçtiklerine dikkati çeken Trump, "Bu cadı avı ahlaksızdı, kötü niyetliydi. Kötü polisler vardı, bilgi sızdıranlar, yalancılar vardı. Benim başıma gelenler, başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." diye konuştu.

Trump, kendisine yapılanları "rezalet" olarak niteleyerek, "(Eski FBI Direktörü) James Comes'i kovmasaydım ki kendisi tam bir felaketti, şu anda burada sizinle olamayacaktım. Onu suçüstü yakaladık. Bunlar Barack Obama'ya yapılsaydı, birçok insan şimdiye kadar hapiste olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Son 3 yıllık sürede yanında bulunan kişilere tek tek teşekkür ederken kendisinin herhangi bir ABD başkanından daha çok şey yaptığını belirten Trump, özellikle de ülke ekonomisini iyi bir duruma getirdiğinin altını çizdi.

"BU BİR TÜR KUTLAMA"

Trump, salondaki savunma ekibi ve Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üyelerini tek tek tanıtıp alkışlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün yaptığımız şey, bir basın toplantısı ya da hitap değil, bu bir tür kutlama. Çünkü bir sürecin içinden çıktık. Çok sıkıntılı günlerden geçtik, yanlış hiçbir şey yapmadım ama bana adaletsiz davranıldı. Hayatımda yanlış yaptığım da oldu ama bunları kabul ettim. Ama bu konuda (azil soruşturması) yanlış hiçbir şey yapmadım."

Bir süre önce Beyaz Saray'ın aboneliğini sonlandırdığı Washington Post gazetesinin "Trump aklandı" şeklindeki manşetini salondakilere gösteren Trump, "Washington Post'ta bugüne kadar benim hakkımda atılmış en iyi başlık." dedi.

Trump, kendisine yönelik çok adaletsiz davranıldığını ve kendisini savunan kişilerin de "muhteşem savaşçılar" olduğunu vurgulayarak, "Önce Rusya, Rusya, Rusya dediler. Bu tamamen deli saçmasıydı. Sonra önümüze Mueller raporunu koydular." ifadesini kullandı.

"ADAM SCHIFF KÖTÜ BİR SENARYO YAZARI"

Rusya soruşturmasının 2 yıl sürdüğünü anımsatan Trump, "Aslında ilk 2 günden bizim tamamen suçsuz olduğumuzu biliyorlardı ama soruşturmayı sürdürdüler. Çünkü yeni seçilmiş bir insana acı çektirmek istediler." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı ve hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan konuşma hakkında da Demokratlar'a yüklenerek, "(Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı) Adam Schiff, benim Ukrayna görüşmem hakkında uydurmalarda bulundu. O bir senaryo yazarı ama kötü bir senaryo yazarı." yorumunu yaptı.

Senato, Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'a da teşekkür eden Trump, "McConnell, muhteşem bir iş çıkardın." dedi.

Trump, dün Senato'da yapılan azil oylamasında kendisi aleyhine oy kullanan Cumhuriyetçi Senator Mitt Romney'e yüklenerek, "Başarısız olmuş bir başkan adayı, dini kendisine destek olarak kullanıp benim aleyhime oy kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uzun süredir kendisini azletmek istediğini söylediğini aktaran Trump, "Demokratlar beni azletmek için birbirine sımsıkı yapıştılar." diye konuştu.

"AZİL SÜRECİNDE DESTEK ARTTI"

Trump, azil sürecinde kendisine ve Cumhuriyetçi Parti'ye desteğin oldukça yükseldiğini belirterek, "Bu süreç, hem aileme hem de bu ülkeye büyük bir haksızlıktı." dedi.

Demokratlar'ın her şeye rağmen azil soruşturmasını sonuna kadar götürdüğünü vurgulayan Trump, şunları söyledi:

"Azil' kelimesi, benim için çok çirkin ve karanlık bir kelime. Demokratlar'ın elinde bir şey yoktu. Tamamen usullere uygun bir telefon görüşmesini bahane edip, azil sürecini sonuna kadar götürdüler. Ama şimdi elimizde muhteşem bir kelime var. Bir kelimenin kulağa bu kadar hoş geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu kelime, 'tamamen aklanma."

Trump, Demokratlar'ın azil sürecinde istedikleri sonucun çıkmamasına çok sinirlendiklerine ve tekrar azil girişiminde bulunabileceklerine işaret ederek, "Tekrar azil soruşturması açarlarsa, onları hayatım boyunca olduğu gibi yine yenerim." mesajını verdi.

Halkın, azil sürecinde Demokratlar'a da çok kızdığını kaydeden Trump, gelecek seçimlerde Temsilciler Meclisinde daha çok sandalye kazanacaklarını ve çoğunluğu elde edeceklerini savundu.

Trump, konuşmasının sonunda azil sürecinde yaşadıkları için ailesinden de özür diledi.