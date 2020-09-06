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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın basın toplantısında bu açıklamayı yaptığı sırada, Sırbistan Devlet Başkanı Vucic'in ifadeleri dikkat çekti. Görüntülerde, Vucic'in başını eğdiği, heyetine baktığı ve anlaşmayı gözden geçirdiği fark edildi.

Öte yandan, sosyal medyada da görüntülere ilişkin, "Kudüs maddesini fark etmemiş" yorumları yapıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını "derin endişeyle karşıladıklarını" bildirmişti.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, "Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

KOSOVA-SIRBİSTAN NORMALLEŞME ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Kosova ile Sırbistan arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalandığı törende konuşan Trump, iki ülkenin İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ve geliştirme adına yeni adımlar atma kararı aldıklarını bildirmişti.

Trump, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ifade etti.

Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, "Sırbistan'ın büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıma kararı için tebrikler Sayın Başkan Vucic. Cesur ve tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca bir paylaşım daha yaparak, "Orta Doğu'da barış için bir başka önemli gün: Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kosova ile İsrail, ilişkilerini normalleştirme ve diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Çok iyi. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi yakında bunu takip edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde her iki ülkenin de anlaşmaya ara buluculuk yapan ABD yönetiminin ricasına karşılık, İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve geliştirme noktasında karar aldıkları belirtildi.

Beyaz Saray'da bugün Trump'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende Kosova ile Sırbistan ekonomik normalleşme konusunda anlaşmaya varmış ve ortak metne imza atmışlardı.