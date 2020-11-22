DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr'ın koronavirüse yakalandığına dair ABD medyasında haberler yer almıştı. Trump Jr., sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda 'Görünüşe göre koronaya yakalandım' diyerek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu doğruladı.

Oğul Trump Jr. , videoda yaptığı açıklamada hiçbir semptomu olmadığını fakat önlem olarak karantinaya girdiğini söyledi. Trump Jr. , karantinadaki zamanı için destekçilerinden kitap veya film tavsiyesi yapma çağrısında bulundu ve "Birkaç gün yalnız zaman geçirebilirim. Sıkıcı hale gelmeden önce temizleyebileceğim çok sayıda silah var" dedi.

OĞLUYLA SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE YAPTIRDIĞI TESTİ POZİTİF GELDİ

"Normal protokolleri takip edeceğim. Ciddiye alacağım yani. Başka bir şey yapmak için bir neden yok, ama yine de tamamen asemptomatiğim, tuhaf olan da bu" ifadelerini kullanan Trump Jr. , oğluyla seyahate çıkmadan önce test edildikten sonra koronavirüs pozitif olduğunu öğrendiğini ayrıca testin yanlış sonuç verme ihtimaline karşı belki birkaç test daha yaptırabileceğini açıkladı.

TRUMP JR, KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4'ÜNCÜ TRUMP AİLESİ ÜYESİ

ABD medyasına yer alan haberlerde, oğul Donald Trump Jr’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Başkan Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın koronavirüse yakalanan 4'üncü Trump ailesi üyesi olduğu ifade edilmişti.

Trump Jr.'ın Sözcüsü, Trump Jr.'ın teşhisini bu hafta başlarında öğrendiğini, belirti göstermediğini ve kendini karantinaya aldığını söylemişti.

BAŞKAN TRUMP DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Başkan Trump, First Lady Melania Trump ve oğulları Barron da koronavirüse yakalanmıştı. Hem seçim kampanyasındaki hem de Beyaz Saray'daki diğer bazı üst düzey isimlerin de son aylarda koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan Trump Jr., babası Başkan Trump gibi 260 binden fazla Amerikalının ölümüne neden olan salgını hafife aldığı için sık sık eleştiriliyor.