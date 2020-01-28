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ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu planını açıklıyor...

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Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Barış için önemli bir adım atıyoruz. Ortadoğu'daki gençler artık daha umut dolu gelecek için hazırlar. Dün büyük memnuniyetle hem İsrail Başbakanı ile hem de Başbakan olmak için çok çalışan bir beyefendiyle bir araya geldim. Bu görüşmeler bize şunu kanıtlıyor. İsrail hükümeti barış istiyor. Bu siyasetin de ötesine geçen bir şey. Başkan olarak yurtdışına gerçekleştirdiğim ilk ziyaretimde İsrail'deki kutsal toprakları ziyaret etmiştim. Gerçekten hiç bitmeyen tehditler arasında bir devletin Ortadoğu'da nasıl var olabileceğini görmüştüm.

İsrail halkı ile Amerikan halkının kalbi her zaman ortak. Bizler Yahudilere taahhütte bulunuyoruz, tarihin en karanlık anları bir daha yaşanmayacak. İsrail'de gerçekleştirdiğim ziyaret esnasında aynı zamanda Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşmüştüm. Filistin halkının inancını orada görmüştüm. Onlar iyi bir hayatını hak ediyorlar. Filistinliler aslında terör ve şiddetin pençesi altında kalmış durumdalar. Onları piyon olarak kullanan teröristlerden kurtulmak durumdalar. Gerçekten çok önemli bir yol olacak bu, bu çabalar doğrultusunda sayın Abbas'la bir araya geldim. Barışın tesis edilmesinin belki de en büyük zorluk olduğunu söyleyebiliriz. Bizden önceki yönetimler çok çalıştılar ama başaramadılar. Ama ben sorunlardan kaçmak, küçük şeyler başarmak için seçilmedim.

Son derece uzun ve yorucu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu ile barış vizyonumu açıkladım. Bu vizyon temel olarak geçmişte gördüğümüz önerilerden farklı. Geçmişte en iyi niyetli planların bile aslında detaylara çok girmediğini, kavramsal çerçevelere ağırlık verdiğini gördük. Benim sunduğum öneri şimdiye kadar en detaylı öneri. Uzun kariyerimde bunu gördüm. Olgulara dayalı çözümler bulmak durumundayız. Çok açık ve net teknik çözümler ortaya koyacağız. Benim vizyonum kazan kazan fırsatı her iki taraf içinde. Gerçekçi iki devletli çözümden bahsediyoruz. Filistin devletinin ve İsrail'in güvenliğinin ortaya konulduğunu görüyoruz.

Netanyahu bu vizyonu müzakerelerin temeli olduğunu söyledi. Büyük bir gelişme yaşanacak. Öyle bir durumdayız ki şu anda gerçekleşmekte olan bu yarışın sonunda her iki partinin de İsrail'deki seçimlerden bahsediyoruz, seçmenlerin de barışı kuvvetle istediklerini söyleyebiliriz. Evet İsrail ilk kez kavramsal bir haritanın ortaya konulmasına izin verdi. Burada artık barış davası için çok önemli bir adım atılmış oldu. Son derece kayda değer gelişme. Sayın Başbakan çok teşekkürler, bu cesareti gösterdiğiniz için tebrik ediyorum sizi.

"KUDÜS İSRAİL'İN BÖLÜNMEMİŞ BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Burada çok güçlü kişiler var. Sayın Netanyahu bize yardımcı olmak için buradalar. Ortak bir komisyon kuracağız. İsrail'le birlikte kavramsal haritanın daha detaylı hale getirilmesi için. Böylelikle bir an evvel bunun tanınması sağlanabilsin. Aynı zamanda çalışacağız ve gelecekteki Filistin devleti içerisinde devlet olma şartları yerine getirildiğinde ki, terörün katı bir şekilde reddedilmesi bu şartlar altında yer almakta. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bu vizyon altında Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

Ama bu çok önemli değil. Ben zaten bunu gerçekleştirdim sizin için değil mi? ABD İsrail'in egemenliğini burada kabul ediyor zaten, benim vizyonum da bu şekilde devam edecek. Aynı şekilde önemli olan iki devletli bir çözümün de İsrail devletine hiçbir şekilde güvenlik riskinin artmamasını sağlayacağını söyleyebiliriz. Kan dökülen günlere, gece kulüplerine, otobüs saldırılarına geri dönmeyeceğiz. Barış için taviz vermek gerekiyor ama İsrail'in güvenliğinden taviz vermesini isteyemeyiz. Ben İsrail için çok şey yaptım. ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdık. Golan tepelerini tanıdım. Açıkça konuşmak gerekirse belki de en önemlisi bu korkunç İran nükleer anlaşmasından çekildim.

"FİLİSTİNLİLER İÇİN DE ÇOK ŞEY YAPMAM GEREKİYOR"

Bu odada gerçekten çok güzel bir enerji var. Bu sebepten şunu söylemek istiyorum, Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor, aksi takdirde adil davranmış olamam. Ben bu anlaşmanın Filistinliler için de harika bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinlilerin nihayet bağımsız kendilerine ait devleti elde etmesi için onların belki de son şansı olacak. Bizim ekibimiz bir daha gelmeyecek. Bizim ekibimiz İsrail'i seviyor. Sayın büyükelçimiz David Fredman aramızda. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki sayın Pompeo harika bir dışişleri bakanımız, ona da teşekkür etmek istiyorum.

"HERKESİN MESCİD-İ AKSA'YI ZİYARET EDEBİLMESİ SAĞLANACAK"

Mike çok etkileyiciydi, çok iyi bir iş çıkarttın. Senato'ya aday olacak mısın? Herkes istiyor. Sen bakan olarak harika iş çıkarıyorsun, lütfen bizden ayrılma. Filistinliler trajik bir yoldan geçtiler. Artık geçmişin başarısız yaklaşımlarını geride bırakmayız. Filistin topraklarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin görülmesini istiyoruz. Filistinlilerden, İsraillilerden hiçbiri evlerinden alınıp başka yere götürülmeyecek. İsrail harika bir beyefendi ile Ürdün Kralı ile çalışarak burada Mescid-i Aksa'nın ziyaret edilmesini sağlayacak. Aynı zamanda 50 milyar dolarlık yatırımın yeni Filistin devletine aktarılmasını öngörülüyor. Filistin'de istihdam gerçekleşecek, yoksulluk yarı yarıya azalacak. Filistin'in yabancı yardımlara ve bağışlara bağımlılığı ortadan kalkacak.

"SAYIN ABBAS SİZE HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Bizler Filistinlileri güçlendirerek onlara yardımcı olacak. Biz Filistinlilerden barışçıl, birlikte yaşamanın zorluklarına göğüs germelerini rica ediyoruz. İnsan haklarıyla ilgili temel yasaların ortaya konulması, finansal ve siyasi yolsuzluğun durdurulması, Hamas'ın kötücül faaliyetlerinin durdurulması, İsrail'e karşı nefret yayılmasının durdurulması, teröre finansın sonlandırılması. Belki de en önemlisi benim vizyonum içerisinde Filistinliler kalkıp bu devlet olma zorluklarıyla başa çıkacak zamana sahip olacaklar. Yeni Filistin devleti için ayrılan bölge 4 yıl boyunca açık kalacak. Filistinliler bu anlaşmayı inceleyebilecekler. İsrail ile müzakere yapabilecekler ve tamamen bağımsız ve harika bir devlet haline gelebilecekler. Sayın Abbas, barış yolunu seçerseniz ABD ve pek çok ülke size farklı şekillerde yardım etmek için hazırız. Bu yolun her adımında yanınızda olmaya devam edeceğiz.

IŞID'İN YÜZDE 100 YOK EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ

Suudi Arabistan'a gitmiştim, ortak önceliklerimizi tartışmak üzere. Müslüman ve Arap dünyasından pekçok liderle biraraya gelmiştim. Bölge için fırsatları değerlendirmek istiyorlar. Özellikle gençlere bakmak lazım. Bu gençlere de umut aşılamamız lazım. Bazı devletler teröre karşı çok ciddi bir tavır sergilediler. Amerikan güçlerinin cesareti sayesinde İŞİD yüzde 100 oranında yok edildiğini söyleyebilirzi. El Bağdadi, liderleri artık öldü.

"KASIM SÜLEYMANİ'Yİ ORTADAN KALDIRDIK"

Harika senatörlerimiz ve kongre üyelerimiz var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İran rejimi artık izole edildi ve son derece güçsüz bir hale geldi. Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırdık. Bildiğiniz gibi Hizbullah'ın lideri ile birlikteydi, iyi şeyler planlamadıklarını biliyorum. Kudüs Kurtuluş Örgütü isimli bir örgütün başındaydı, tamamen nefret yaymak için İsrail'le ilgili, dikkat dağıtmak için çalışıyordu. Özgür bir Kudüs için İsrail'le savaşmamız lazım diyordu, savaş istiyordu. Bu sahte savaş aslında devam etmekteydi. Barış düşmanları bunu bir mazaret olarak kullandılar. Aslında gerçekte Kudüs şu anda özgürleşmiş durumda.

"BU TOPRAKLAR EBEDİ BARIŞIN TEMELİ OLMALIDIR"

Kudüs güvenli, açık, demokratik şehir. Artık İslam dünyasının 1948 yılında yaptığı hatayı düzeltmesi zamanı gelmiştir. Bu devlete saldırmak yerin tanıma zamanı gelmiştir. O zamandan beri gereksiz yere kan döküldü, pekçok fırsat kaçırıldı anlamsız davalar uğruna. Filistinliler aslında bu bölgesel maceraperestlikteki piyonlar olarak kullanıldılar. Artık bunun şimdi bitmesi lazım. Cesur liderlerin dava başlatması için geç değil. ABD vizyonumuzla ilgili her tarafla çalışmaya hazır. Bizlerle birlikte çalışabilecek kişilerin çoğuyla konuştum. Ne kadar destek aldığımıza inanamıyorum. Boris aradı, herkes aradı. Herkes elimizden geleni yapmaya hazırız dediler. Ama Amerika gerçekten bölgedeki taraflardan daha fazla önem veremez barışa. Bazı müslümanlar var Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmemiş olan. Batı Şeria'daki kutsal yerleri ziyaret etmemiş Yahudiler var. Bunu değiştireceğiz. Tüm insanlık kutsal toprakların bize sunduğu muhteşem imkanlardan faydalanbalı. Bu topraklar ebedi barışın temeli olmalıdır. Sayın Başbarana, Umman'a, Bahreyn'e, BAE'ye teşekkür etmek istiyorum.

"ÇOK GÜZEL VE HARİKA BİR GRUPLA ÇALIŞTIK"

İsrail'le ittifakımız hiç olmadığı kadar bugün güçlü. Birlikte Ortadoğu'ya yeni bir gün getirebiliriz. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok özel ve harika bir grup insan aramızda. Sonuna varmak üzereyiz. En zor anlaşmalardan bir tanesiydi aslında. İş dünyasında zor bir anlaşmayla karşılaştığımızda 'Bu iş İsrail-Filistin anlaşmasından daha zor' derdik. Şimdi İsrail Başbakanı'nı takdim etmek istiyorum.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU: SAYIN BAŞKANA BÜYÜK ALKIŞ

Ortadoğu'da su içiyoruz biz. Uzun bir seyahate çıkmadan önce su içeriz. Gerçekten olağanüstü bir seyahat bizim için. Burada olmak benim için büyük bir onur. Eşim Sara ile birlikte. Sayın büyükelçimiz gerçekten size teşekkür etmek istiyorum, tüm çabalarınız için. Ulusal Güvenlik Danışmanımıza teşekkürler ve tüm heyetimize. Hepimiz burada sizinle olmaktan onur duyuyoruz sayın Başkan Trump, sayın Pompeo size de büyük bir alkış. Sayın Olbrein sizleri de burada görmek çok güzel.