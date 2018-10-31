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ABD Başkanı Trump'tan borsa önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan borsalarındaki yükselişin ara seçimler nedeniyle durduğunu belirterek, "Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum" ifadelerini kullandı

31.10.2018 - 00:04 | Güncelleme: AA

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, Amerikan hisse senetlerinde son dönemde yaşanan kayıplarla seçimleri ilişkilendirdi.

Ülkede 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden Demokratların galip çıkmasının borsadaki düşüşün sürmesine neden olacağını ima eden Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hisse senedi piyasaları Başkanlık seçimlerinden bu yana büyük kazançta ancak şimdi ufak bir ara verdi. İnsanlar ara seçimlerde ne olacağını görmek istiyor. Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum. Onlar Venezuela'nın finansal modelini beğeniyorlar, yani yüksek vergi oranlarını ve açık sınırları."

 Trump'ın bu yorumları, ABD borsalarının son 3 haftadır süren satış dalgası nedeniyle yılbaşından beri tüm kazançlarını silerek negatife geçmesinin ardından geldi.

Analistler seçimin yaklaşmasıyla artan siyasi belirsizliğin, ticaret savaşı endişeleri, yükselen faiz hadleri ve düşen şirket gelirleri nedeniyle değer kaybeden borsaları olumsuz etkilediğine işaret ediyor.

 

 

 

 

 

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