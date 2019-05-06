Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bir kez daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Gazze halkına da hitap eden Trump, "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu olabilir." paylaşımında bulundu.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇABALARI

İsrail resmi yayın kuruluşu tarafından verilen bilgide İsrail güvenlik kabinesi, pazar günü Gazze'ye ilişkin konuları görüşmek üzere toplandı.

Kabine üyesi bakanlar görüşmede, Gazze'de ateşkesin Hamas'ın davranışına bağlı olduğunu belirtti.

Ateşkes görüşmelerine katılan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin yaptığı açıklamada ateşkese ulaşılmasında ilerlenildiği ve bunun yakın zamanda tamamlanmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Ateşkes görüşmelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütüldüğü aktarılırken, birkaç saat içinde ateşkes ilanının mümkün olduğu ifade edildi.

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna Gazze'nin vurulmasına devam edilmesi ve gelecek aşamaya hazırlık yapılması talimatı verildiği kaydedildi.

Kabineye dayandırılan açıklamalara ilişkin Hamas Hareketi'nden henüz bir cevap gelmezken, hareketin lideri İsmail Heniyye pazar günü yaptığı açıklamada sükunete dönülmesi için İsrail'in tam bir ateşkese bağlı kalması şartını ortaya koydu.

Öte yandan İslami Cihad'ın Sözcüsü Musab el-Brim yaptığı açıklamada Mısır'ın İsrail saldırılarının durması için çaba sarfettiğini söyledi.