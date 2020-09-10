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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim Jong-un'un sağlıyı iyi. Onu hafife almayın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Kim Jong-un'un sağlık durumu iyi, Onu asla hafife almayın" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE LİDERİNİN KOMADA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda, New York Post'un Güney Kore medyasına dayandırdığı haberinde, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürülmüştü.

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, "Kim'in komada olduğunu tahmin ediyorum ancak henüz hayatta." ifadelerini kullanmıştı.