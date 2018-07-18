ABD Başkanı Trump'tan Rusya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı öncesinde basına Rusya hakkında açıklamalar yaptı.

"(Rusya'yla) Çok iyi gidiyor, şimdiye kadar kimsenin yapmadığı kadar. Ayrıca hiçbir başkan Rusya’yla benim kadar mücadele etmedi." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın ABD'yi hedef almaya devam edip etmediğine ilişkin soruya da "Hayır" yanıtını verdi.

AA'nın haberine göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Bu toplantıda, Rusya'nın ABD seçimlerine mücadele ettiğini düşünmediğini dile getiren Trump, tepkilerin ardından kameralar karşısına geçerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki." ifadesini kullanmasına rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki." ifadesini dile getirmek olduğunu belirtmişti.

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