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        Haberler Bilgi Gündem ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ CANLI TAKİP EKRANI 2024: ABD başkanlık seçimi sonuçları ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları

        ABD başkanlık seçimi sonuçları canlı takip: 2024 ABD seçim sonuçları ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları

        ABD seçim sonuçları 2024 yakından takip ediliyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışında sona gelindi. 60. başkanlık seçimlerinde Trump ve Harris oy oranları mercek altına alındı. Sandıkların açılmasının ardından verilere canlı olarak haberturk.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Amerika Başkanlık seçimi kim kazandı? İşte, 2024 ABD başkanlık seçimleri canlı takip ekranı ile Donald Trump ve Kamala Harris oy oranları…

        Giriş: 05.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:46
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        ABD başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları gündemdeki yerini aldı. ABD’de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılıyor. Bu sebeple ABD başkanlık seçimi sonuçları canlı takip ekranı araştırılıyor. 2024 ABD seçim sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları yakından takip ediliyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasının ardından haberturk.com.tr'nin ABD seçim sonuçları 2024 sayfası üzerinden Harris ve Trump oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, Amerika başkanlık seçimi kim kazandı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ile Kamala Harris ve Donald Trump oy oranları canlı takip ekranı…

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        ABD BAŞKANI ADAYLARI 2024

        Mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti adayı Kamala Harris

        Eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump

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        2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ BUGÜN!

        ABD başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Amerikalılar, bugün yapılacak seçimde bir sonraki başkanlarını belirlemek için oy kullanacak.

        Donald Trump ve Kamala Harris'i karşı karşıya getiren seçimlerin galibi, ABD'nin 47. başkanı olacak.

        Birçok eyalette posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar, 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte sandıkların kapanmasının ardından sayılacak.

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        ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Amerikan seçmeni, seçim gecesi geç saatlerde veya ertesi günün erken saatlerinde yeni başkanın kim olacağını öğreniyor.

        2016'da Trump ilk kez başkanlığı kazandığında, sonuçlar New York saati ile 03:00 sıralarında belli olmuştu.

        ABD Seçimi 2024 linkine tıklayarak başkanlık seçim sonuçları ile adayların oy oranlarını anlık ve canlı olarak takip edebilirsiniz.

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        ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

        5 Kasım öncesinde 75 milyondan fazla Amerikalı oyunu erkenden kullanmayı tercih etti. Bunlardan 40 milyondan fazlası şahsen oy kullanırken, yaklaşık 34 milyon seçmen de posta yoluyla tercihini bildirdi.

        İşte salıncak eyaletlerden en güncel anket sonuçları:

        Arizona: Trump %49,1 Harris %46,5

        Georgia: Trump %48,6 Harris %47,1

        Michigan: Trump %47,1 Harris %47,9

        Nevada: Trump %47,9 Harris %47,3

        Pennsylvania: Trump %47,9 Harris %47,7

        Wisconsin: Trump %47,4 Harris %48,2

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        ABD BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

        Dünyadaki birçok sistemin aksine, ABD'de halk oylamasında en yüksek oyu alan aday başkan seçilmiş kabul edilmiyor. ABD'de halk, başkanı doğrudan değil, dolaylı seçiyor.

        Sandığa giden seçmenler, kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor.

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        İki eyalet hariç, tüm eyaletlerde seçimi kazanan aday tüm delegeleri de kazanmış oluyor. Maine ve Nebraska'da ise adayların aldığı oy oranına göre eyaletin delegeleri paylaştırılıyor.

        Her eyalet, kısmen nüfusa bağlı olarak belirli sayıda seçici kurul oyuna sahip.

        Toplam 538 oy söz konusu ve 270 ya da daha fazla oy alan aday kazanmış oluyor.

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        Seçici Kurul'da en fazla delegeye sahip ilk altı eyalet 55 sandalye ile California, 38 ile Texas, 29 ile New York ve Florida, 20 ile Illinois ve Pennsylvania olarak sıralanıyor.

        Bu delegeler sonuçların belirlenmesi sonrası Aralık ayı ortasında oylarını resmi olarak kullanıyor.

        ABD Kongresi de Ocak ayı başında bu oyların sayımı ve başkanın resmen ilan edilmesi için toplanıyor. Bu oturuma mevcut başkan yardımcısı başkanlık ediyor.

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        BAŞKANLIK YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

        Seçilen başkan, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü ABD Kongre Binası önünde kurulan alanda yemin edecek.

        Bu, ABD tarihindeki 60. başkanlık yemin töreni olacak.

        Etkinlikte yeni başkan, Anayasa'ya bağlı kalacağına dair yemin ederek göreve başlama konuşmasını yapacak.

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