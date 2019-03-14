ABD Başkanlık yarışısına Demokratların 'yükselen yıldızı' Robert 'Beto' O'Rouke de girdi

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ABD siyasetinin 'yükselen yıldızı' olarak görülen eski Teksas Kongre üyesi Demokrat siyasetçi Robert "Beto" O'Rouke aylar süren spekülasyonlardan sonra, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olacağını söyledi.
Aday olacağını Teksas'ta bir televizyon kanalına açıklayan 45 yaşındaki O'Rouke, Beyaz Saray'a adaylığını koyan 15'inci Demokrat oldu.
Teksas yerel televizyon kanalı KTSM'ye cep telefonu mesajı atan O'Rouke, Teksas'ın El Paso 'ilçesinin başardıkları ve ilçenin temsil ettikleriyle gurur duyduğunu' söyledi ve "Adaylığımın en büyük sebebi budur. El Paso bu ülkenin en güzel örneğidir" dedi.
Eski Kongre üyesi siyasetçinin ABD Başkanlığı için adaylığını Perşembe günü sosyal medya hesabından duyurması, daha sonra seçim kampanyasının kilit eyaletlerinden Iowa'da halka hitap etmesi bekleniyor.
O'Rouke, geçen yılki ara seçimlerde Senato üyeliği için Cumhuriyetçi Ted Cruz'la başa baş bir yarış yürütmüştü.
Cruz'a karşı kaybetse de, O'Rouke Teksas'ta son yıllarda en çok oy alan Demokrat aday olmuştu. O'Rouke'nin medyayla yakın ilişkiler kurarak yürüttüğü kampanya ülke genelinde Demokrat Parti'ye hız kazandırmıştı, O'Rouke de kampanyasıyla eski ABD Başkanı Barack Obama'yla da kıyaslanmaya başlamıştı.
Gelecek yıl ABD Başkanı Donald Trump'a rakip olmak için adaylığını koyan diğer Demokrat siyasetçiler arasında Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar ve Pete Buttigieg de var.
İlk adı Robert ama El Paso'da geçirdiği çocukluk yıllarından bu yana 'Beto' takma adıyla biliniyor.
Eski punk rock müzisyeni Beto, Demokrat Parti içinde yıldızı yükselen siyasetçiler arasında sayılıyor. Mitinglerinde kalabalıkları toplayıp, kampanya için yüksek fonlar toplayabiliyor.
https://www.instagram.com/p/BmoU6VXlC7o/
Akıcı İspanyolca konuşan Teksaslı siyasetçi, Senato üyeliği için yürüttüğü kampanyada 800 milyondan fazla fon toplayabilmişti.
Geçen yıl Teksas'ın 254 idari bölgesinin tümünü ziyaret eden O'Rouke, ziyaretlerinin her anını sosyal medya hesabından paylaştı.
Washington Post gazetesi Aralık ayında Barack Obama'nın eski yardımcılarının çoğunun O'Rouke'yi desteklediğini yazmıştı.
Ancak O'Rouke adaylığıyla ilgili spekülasyonlara sessiz kalıyordu.
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