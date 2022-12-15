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ABD Başkonsolosu'nun eşi kaza yaptı

ABD Başkonsolosu'nun eşi Mounir Elkhamri Şişli'de bir araca arkadan çarptı. Elkhamri'nin 240 promil alkollü olduğu belirlendi

ABD Başkonsolosu'nun eşi kaza yaptı
Başkonsolosun eşi kaza yaptı
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DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de kaza yaptı. 34 EYC 840 plakalı bir otomobile resmî araçla arkadan çarpan Elkhamri'nin 240 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri resmî plakalı otomobille, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti.

240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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