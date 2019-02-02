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ABD, Batı Şeria ve Gazze'ye tüm yardımları kesti

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID),Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere tüm yardımları durdurduğunu açıkladı. Karar, ABD'de yürürlüğe giren yeni yasa sonrası Filistin Özerk Yönetimi'nin talebi üzerine alındı.

Giriş: 02.02.2019 - 16:32 | Güncelleme:  
- Reuters

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID),İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere tüm yardımları durdurduğunu açıkladı. Karar Filistin Özerk Yönetimi'nin talebi üzerine alındı.

ABD'de, ülkeden yardım alan kurumların da "terörle mücadele yasası" kapsamına alınmalarını öngören yasa geçen yıl Kongre'den geçmişti.

Başpkan Trump'ın da onayı sonrası yasa dün yürürlüğe girdi.

Karar sonucu ABD'nin Filistin güvenlik güçlerine gönderdiği yaklaşık 60 milyon dolarlık yardım da durdurulmuş oldu.

Kongre'nin Terörle Mücadeleyi Açıklığa Kavuşturma Yasası (ATCA),yabancı yardımlar alan kişi ve kurumlar hakkında Amerikan mahkemelerinde "savaş eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle dava açılmasının önünü açıyor.

Filistin Yönetimi neden yardımların kesilmesini istedi?

Filistin Özerk Yönetimi ise bu tür yasal zorluk yaşamamak için ABD'den yardımların kesilmesini istemişti.

Reuters haber ajansına konuşan bir ABD yetkilisi, "Filistin Yönetimi'nin talebi üzerine, Batı Şeria ve Gazze'de belli projeleri ve programları durdurduk" dedi.

Yetkili, Filistin topraklarındaki USAID misyonuyla ilgili atılacak adımlar konusunda ise herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

İsrail ve ABD yetkilileri sık sık Filistin Özerk Yönetimi'nin "şiddete destek vermekle" suçluyor.

Batı Şeria ve Gazze, İsrail tarafından 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda işgal edilmişti.

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