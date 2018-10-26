ABD bombacının peşinde: Florida'da bir postanede arama
ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren kişilere gönderilen bombalı paketlerin ardından FBI, Florida eyaletindeki Miami kenti yakınlarında bir postanede arama gerçekleştirdi.
26.10.2018 - 11:18 | Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren kişilere gönderilen bombalı paketlerin ardından FBI, Florida eyaletindeki Miami kenti yakınlarında bir postanede arama gerçekleştirdi.
Bombaların gönderildiği sekiz kişi arasında eski başkan Barack Obama ve aktör Robert De Niro da bulunuyor.
ABD basınına konuşan anonim kaynaklar, en az bir patlayıcının Florida eyaletinden gönderildiğinin tespit edildiğini söyledi.
FBI Direktör Yardımcısı William Sweeney, düzeneklerin FBI laboratuvarlarındaki incelemesinin devam ettiğini duyurdu.
Miami'nin Opa-locka bölgesindeki postanede gerçekleştirilen aramaya bomba imha ekibi ve özel eğitimli köpekler de katıldı.
Perşembe akşamı New York'taki Time Warner Center da şüpheli bir paket nedeniyle boşaltılmış, sonrasında bunun yanlış alarm olduğu ortaya çıkmıştı. ABD'li televizyon kanalı CNN'in merkezi de bu binada bulunuyor. CNN'e önceki gün patlayıcı düzenek içeren bir paket gönderilmişti.
Patlayıcılardan ilki Pazartesi günü Demokrat Parti'nin en büyük destekçisi milyarder işadamı George Soros'un evi yakınlarında bulunmuştu.
FBI diğer bomba düzeneklerinin ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, ABD eski Başkanı Barack Obama'ya, CNN üzerinden eski CIA Direktörü John Brennan'a, eski Adalet Bakanı Eric Holder'a ve California eyaleti Demokrat Kongre üyesi Maxine Waters'a ve aktör Robert De Niro'ya gönderildiğini açıkladı.
Trump paketlerle ilgili önceki günkü Twitter açıklamasında "Amerikan halkının güvenliğinin en yüksek önceliği olduğunu ve güvenlik güçleriyle bu konuda toplantı yaptığını" söyledi.
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ABD bombacının peşinde: Florida'da bir postanede arama/abd-bombacinin-pesinde-florida-da-bir-postanede-arama-21924552192455
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