ABD - Brezilya maçı rakamları

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. ABD, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Brezilya takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:30. ABD 8 puana sahip olarak 31. sırada yer alırken Brezilya 12 puanda ve 4. sırada. ABD, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brezilya, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ABD kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Brezilya sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

ABD önceki hafta Brezilya mücadelesinde 1-4 yenildi.

Brezilya ise ABD maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan ABD, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Brezilya, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Brezilya, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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