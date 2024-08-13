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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD bütçesi Temmuz'da 244 milyar dolar açık verdi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD bütçesi Temmuz'da 244 milyar dolar açık verdi

        ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 244 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 07:56 Güncelleme: 13.08.2024 - 07:56
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        ABD bütçesi 244 milyar dolar açık verdi
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        ABD Hazine Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

        Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının temmuz ayında, federal hükümetin bütçe açığı 244 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 221 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10 artış kaydedildi.

        Bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi ise bu dönemde bütçenin 254,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

        Hükümetin gelirleri, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 330 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 16 artarak 574 milyar dolara yükseldi.

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        2024 MALİ YILININ 10 AYINDA AÇIK 1.5 TRİLYON DOLAR

        Ülkede, 2024 mali yılının 10'uncu ayı olan temmuz itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 azalışla 1,5 trilyon dolar olarak kaydedildi.

        Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,6 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

        Mali yılın ilk 10 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 5,6 trilyon dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 artışla 4,1 trilyon dolara yükseldi.

        Öte yandan, ABD'nin borcunun bütçe üzerindeki faiz yükü artmaya devam ederken, faiz maliyeti 2024 mali yılının 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 956 milyar dolara ulaştı.

        ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.

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