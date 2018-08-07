ABD Büyükelçiliği: Sağlam dost ve müttefiğiz

ABD Büyükelçiliği'nden son dakika Türkiye açıklaması geldi. Açıklamada, ABD'nin, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olduğu vurgulanırken, 'bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu' yönündeki iddiaları yalanlandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."
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