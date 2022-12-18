ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'deki kaza hakkında açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden bugün yapılan açıklamada ise, "kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ne yazık ki Türk medyasında ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'ni ilgilendiren, 15 Aralık'ta gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir.