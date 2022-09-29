ABD Büyükelçiliği'nden videolu vize paylaşımı

Türk vatandaşlarının vizede yaşadığı problemler uzun zamandır tartışma konusu oluyor. Aynı şekilde vize yenileme süreçleri de Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
ABD vizesinde 10 yıllık turistik vizeleri son 48 ay içerisinde sona eren herkesin ekstra bir belge sunmaksızın, ücretini ödeyerek vizelerini yenileme imkanı bulunuyor. Ancak çoğu kişi yine bir ret alma endişesi taşıdığından birçok belge ile birlikte başvuruda bulunuyor.
ABD Ankara Büyükelçiliği de sorunu çözmek ve kafa karışıklıklarına son vermek amacıyla resmi Instagram hesabından bir video hazırladı.
VİZEDE YAŞANAN SORUNLAR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son dönemlerdeki diplomasi trafiğinde tahıl krizi, savaş gibi konuların yanı sıra Türk vatandaşlarının vize sorunlarına da ağırlık vermişti. Sorunların farkında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Eylül içerisinde büyükelçilerle de görüşecek bu konuyu dile getireceklerini, duruma göre de önlemlerini alacaklarını söylemişti.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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