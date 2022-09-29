ABD Büyükelçiliği'nden videolu vize paylaşımı 0:00 / 0:00

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Türk vatandaşlarının vizede yaşadığı problemler uzun zamandır tartışma konusu oluyor. Aynı şekilde vize yenileme süreçleri de Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ABD vizesinde 10 yıllık turistik vizeleri son 48 ay içerisinde sona eren herkesin ekstra bir belge sunmaksızın, ücretini ödeyerek vizelerini yenileme imkanı bulunuyor. Ancak çoğu kişi yine bir ret alma endişesi taşıdığından birçok belge ile birlikte başvuruda bulunuyor.

ABD Ankara Büyükelçiliği de sorunu çözmek ve kafa karışıklıklarına son vermek amacıyla resmi Instagram hesabından bir video hazırladı.

"Arkadaşlar - Herkes çabuk buna baksın! Bu videoda yer alan tüm karakterler ve olaylar gerçek bir hikayeye dayanmaktadır" notuyla paylaşılan videoda bir konsolosluk çalışanı, kendilerine gelen üstüste binmiş dosyaları göstererek vize yenilemede hangi belgelerin getirilmesi, hangilerinin getirilmemesi gerektiğini anlattı.

ABD Büyükelçiliğinin esprili videosu kısa sürede ilgi gördü.

VİZEDE YAŞANAN SORUNLAR

Son dönemlerde Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı ciddi problemler gündem olmuştu. Avrupa ülkelerinde bu kendini vize reddi olarak gösterirken, ABD’de buna bir de 1 yıla varan uzun randevu süreleri ekleniyordu.