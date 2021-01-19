ABD Çin'i soykırımla suçladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

ABD Çin'i soykırımla suçladı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç işlediği" sonucuna vardıklarını açıkladı.

ABD Çin'i soykırımla suçladı!
HABERTURK.COM / AA

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklaması Başkan seçilen Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve gelmesinden sadece 24 saat önce geldi. Biden ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi ancak AP'nin aktardığına göre bu karara soğuk bakılmıyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskıya katılmakla suçlananların çoğu zaten ABD yaptırımları altında ve bu hamle, Trump yönetiminin Çin'e karşı attığı bir dizi adımın sonuncusu.

Geçen yıldan bu yana, yönetim Pekin üzerindeki baskıyı istikrarlı bir şekilde artırarak çok sayıda yetkiliye ve şirkete Tayvan, Tibet, Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle yaptırımlar uyguladı. Bu cezalar, Başkan Donald Trump ve Pompeo'nun Çin'i koronavirüs salgınını örtbas etmeye çalışmakla suçlamaya başladığı geçen yılın başından bu yana daha da sertleşti.

Pompeo, cumartesi günü, Tayvanlı yetkililerle ABD diplomatik temaslarına getirilen kısıtlamaları kaldırdı ve Çin'den sert tepki aldı.

ABD'li yetkililere ve insan hakları gruplarına göre Çin, Uygurlar ve çoğunluğu Müslüman olan diğer etnik gruplar da dahil olmak üzere 1 milyondan fazla insanı geniş bir toplama kampları ağına hapsetti. İddialara göre etnik ve kültürel olarak asimilasyon uygulayan Çin, bunun yanında zorla çalıştırma, işkence, kısırlaştırma gibi uygulamalar yapıyor. Çin, tüm suçlamaları reddetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri: Yunanistan aynaya bakmalı
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayılara ulaşıldı
DÜNYAİngiltere'de Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde ...
AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefleniyor
DÜNYAAB'deki yetişkin nüfus ne zaman aşılanacak?
Milano'da açık havada sigara içmek geniş ölçüde yasaklandı
DÜNYAMilano'da açık havada sigara içme yasağı
Trump'ın Çin yapımı İHA'lara 'güvenlik tehditi' incelemesi için imzaladığı kararnameye eleştiri
DÜNYATrump'tan giderayak kararname!
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon!
DÜNYAYunanistan'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon!
Kremlin: Navalnıy'ın tutuklanması ülkenin iç meselesi
DÜNYAKremlin: Navalnıy'ın tutuklanması ülkenin iç meselesi
SON DAKİKA: İtalya'daki Etna Yanardağı lav püskürttü - Haberler
DÜNYAEtna Yanardağı lav püskürttü!
SON DAKİKA: İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi - Haberler
DÜNYAİsrail'de rekor vaka sayısı!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e gidecek! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu AB yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e ...