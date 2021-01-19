ABD Çin'i soykırımla suçladı!

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Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 yıldır Çin'in Uygur halkına yönelik davranışlarını özel bir dikkatle incelediklerini belirterek, "Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucunda, Mart 2017'den bu yana, Çin Komünist Partisinin yönetimi altındaki Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı suç işlediği sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Bölgedeki incelemelerinin sürdüğünü vurgulayan Pompeo, "Aynı şekilde elimizdeki verilere bakarak, Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan'daki diğer etnik ve dini azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Bu soykırımın devam ettiğine ve Çin yönetiminin Uygur halkını yok etmeye yönelik sistematik bir girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklaması Başkan seçilen Demokrat Partili Joe Biden'ın göreve gelmesinden sadece 24 saat önce geldi. Biden ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi ancak AP'nin aktardığına göre bu karara soğuk bakılmıyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskıya katılmakla suçlananların çoğu zaten ABD yaptırımları altında ve bu hamle, Trump yönetiminin Çin'e karşı attığı bir dizi adımın sonuncusu.

Geçen yıldan bu yana, yönetim Pekin üzerindeki baskıyı istikrarlı bir şekilde artırarak çok sayıda yetkiliye ve şirkete Tayvan, Tibet, Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri nedeniyle yaptırımlar uyguladı. Bu cezalar, Başkan Donald Trump ve Pompeo'nun Çin'i koronavirüs salgınını örtbas etmeye çalışmakla suçlamaya başladığı geçen yılın başından bu yana daha da sertleşti.

Pompeo, cumartesi günü, Tayvanlı yetkililerle ABD diplomatik temaslarına getirilen kısıtlamaları kaldırdı ve Çin'den sert tepki aldı.

ABD'li yetkililere ve insan hakları gruplarına göre Çin, Uygurlar ve çoğunluğu Müslüman olan diğer etnik gruplar da dahil olmak üzere 1 milyondan fazla insanı geniş bir toplama kampları ağına hapsetti. İddialara göre etnik ve kültürel olarak asimilasyon uygulayan Çin, bunun yanında zorla çalıştırma, işkence, kısırlaştırma gibi uygulamalar yapıyor. Çin, tüm suçlamaları reddetti.