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        Haberler Dünya ABD, Çin ordusunun güçlenmesini engellemek için çip kısıtlamalarını sürekli gözden geçiriyor

        ABD, Çin ordusunun güçlenmesini engellemek için çip kısıtlamalarını sürekli gözden geçiriyor

        ABD yönetimi, gelişmiş bilgisayar çipleri veya çip üretiminde kullanılan araçların Çin'in envanterine girmesini engellemek için ihracat kısıtlamalarının kapsamını devamlı gözden geçirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:51
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        ABD'den Çin'e karşı 'çip' önlemleri
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        ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Filipinler'de yüksek teknoloji alanında istihdamı artırmak için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan 22 ABD'li firmadan oluşan delegasyonun başı olarak ziyaret ettiği başkent Manila'daki basın konferansında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ülkesinin Çin'e karşı uyguladığı çip ihracatı kısıtlamalarına ilişkin Raimondo, "Bu konuyu her gün değerlendiriyoruz. Teknoloji her zamankinden hızlı değişiyor. Bu nedenle her sabah kalkıp kendimize 'Yeterli önlem alıyor muyuz?' sorusunu sormalıyız." ifadesini kullandı.

        Raimondo, "Benim işim, ABD'lileri koruyarak ülkemizin sahip olduğu ve Çin'in, ordusunu geliştirmede kullanabileceği yarı iletken ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere erişimini engellemek." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'nin Çin'e yarı iletken satışını sürdürdüğünü ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini sonlandırmanın söz konusu olmadığını belirten Raimondo, kısıtlamaların Çin'in askeri gelişiminin önüne geçmeyi hedeflediğini kaydetti.

        ABD, hipersonik füze ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımını engellemek için ilk kez 2022'de Çin'e karşı çip ihracat kısıtlamalarını uygulamaya koyduğunu açıklamış ve 2023'te söz konusu kısıtlamaların kapsamını genişletmişti.

        Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin kısıtlamaların "sanayi tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiğini" ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğini belirtmiş ve Washington yönetiminin kısıtlamaları en kısa sürede kaldırması için gereken tüm önlemlerin alınacağını duyurmuştu.

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