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ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergilerinin artırılmasına ilişkin düzenlemeyi, "verimli görüşmeler" sonrası erteleyeceğini söyledi.

Giriş: 25.02.2019 - 09:42 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan ek gümrük vergilerinin artırılmasına ilişkin 1 Mart takvimli düzenlemeyi, "verimli görüşmeler" sonrası erteleyeceğini duyurdu.

1 Mart'ta devreye girebileceği açıklanan düzenleme ile 200 milyar dolar değerinde Çin ürününü kapsayan ek vergiler yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılıyordu.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Florida'da Çin lideri Şi Cinping ile bir zirve planladığını ve bu buluşmada anlaşmayı "sağlama alabileceklerini" söyledi.

Çin'in resmi yayın organı Resmi Şinhua Haber Ajansı da gelişmeyi, teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları ve tarım sektörü başlıklarında "önemli ilerleme" ifadesiyle duyurdu.

Beyaz Saray ise hangi başlıklarda ilerleme sağlandığına ilişkin bir bilgi vermedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1099803719435239426

Reuters'a konuyu değelendiren J.P. Morgan piyasa analisti Tai Hui, gelişmeyi, iki devletin de sorunu ortadan kaldırmak konusunda uzlaşı arayışında olmasıyla değerlendirdi.

Hui, ek vergilerin artırılmasının, ABD'nin büyüme beklentisi ile ilgili endişeleri artırabileceğinin değerlendirildiğini de söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın "ABD ve Çin için çok güzel bir haftasonu" diyerek duyurduğu gelişme sonrası ise Asya piyasaları, haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Aralık'ta ilk ateşkes yapıldı

Trump'ın Çin'in ikili ticaret ilişkilerinde ABD'yi dezavantajlı bir duruma soktuğunu söylemesiyle uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, ticaret savaşlarının fitilini yakmıştı.

ABD, ilk olarak 2018 Temmuz ayında 34 milyar dolarlık Çin malında vergileri artırmış, ardından ticaret savaşını bir adım ileriye taşıyarak değeri 16 milyar doları bulan ürünlerde yüzde 25'lik vergi uygulamasına geçmişti.

ABD ve Çin liderleri, 2018 Aralık ayında, devam eden ticaret savaşında müzakerelere ayrılacak 90 günlük bir ateşkes kararı almışlardı.

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BBC TÜRKÇE

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