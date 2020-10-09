Fox Business Network'e konuşan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın fiyat kırmaya dair ön tespit yaptığını ancak
vergilerin Bahreyn, Brezilya, Almanya ve Hindistan gibi pek çok ülkeye hemen uygulanmaya başladığını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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