Savunma avukatları, süper markete yaptığı saldırıda 10 kişinin ölümüne yol açan Ahmad Al Aliwi Alissa'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti.

ABD'nin Colorado eyaletinde 2021'de biri polis 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin, şizofreni hastası olduğu belirlendi.

Avukatlar, 16 Şubat'ta 23 yaşındaki Alissa'nın şizofreni hastası olduğunu belgeleyen doktor raporunu mahkemeye sundu.

Alissa'nın avukatları, burada, psikiyatrların müvekkillerine şizofreni tanısı koyduklarını ve bir sonraki aşama olan yürüyememe ve konuşamama haline de yakın olduğunu kaydetti.

Avukatlar, dosyada, "Alissa, bu semptomlardan çok fazla muzdarip ve iletişime geçme sorunu yaşıyor. Konuşurken sürekli tekrarlıyor ve kendisine sorulan sorular cevapsız kalıyor." ifadelerini kullandı.