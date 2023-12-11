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        Haberler Dünya ABD'de 2023'te 40 binden fazla kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti

        ABD'de 2023'te 40 binden fazla kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti

        ABD merkezli Silahlı Şiddet Arşivi isimli sivil toplum kuruluşunun bugün açıkladığı verilere göre, 2023 yılında ABD'de 40 bin 597 kişi, silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:19
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        ABD'de 40 bini aşkın kişi silahlı saldırıda öldü
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        Silahlı Şiddet Arşivi'nin 2023 raporuna göre, 40 bin 597 kişi silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olaylarının ardından hayatını kaybetti.

        Rapora göre, 2023'de 17 bin 827 kişi silahlı saldırılarda, 22 bin 770 kişi intihar sonucunda hayatını kaybederken; 34 bin 546 kişi ise yaralandı.

        1598 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Foto: DHA
        Foto: DHA

        Raporda, 2023'de 0-11 yaş aralığında 280 çocuk, 12-17 yaş aralığında ise 1318 çocuğun şiddet olaylarında hayatını kaybettiği ifadeleri yer aldı. Silahlı saldırılar ve şiddet olaylarında yaralanan çocuk sayısı ise 4 bin 311 olarak kaydedildi.

        Arşivin verilerine göre, 2023'de 46 polis memuru görev sırasında hayatını kaybederken 355 polis memuru ise yaralandı.

        2023'ÜN EN 'ÖLÜMCÜL' SALDIRISI

        Foto: AP
        Foto: AP

        ABD'nin Maine eyaletinde 25 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırıda 18 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.

        Saldırı Maine Valisi Janet Milss tarafından yılın en 'ölümcül' saldırısı olarak ifade edilmişti. Saldırgan Robert Card, 2 günlük arama çalışmaları sonucunda Lizbon'da ölü bulunmuştu.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #silahlı saldırı
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