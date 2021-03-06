AA

ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan bu yana tutuklu bulunan George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

DELLİLER KASTİ OLARAK GİZLENMİŞ!

New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan 3 kişinin, o zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasti olarak gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar kanıtlanamadığına hükmetti.