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Eski Binbaşı Paul Eaton, eski Tuğgeneral Steven Anderson ve eski Binbaşı General Antonio Taguba, Washington Post'ta yayımlanan makalede endişe verici iddialarda bulundular.

Emekli 3 general, 2024 başkanlık seçimlerine vurgu yaparak, sonuçları kabul etmeyen bazı askerlerin ayaklanma yapabileceğini ve bunun sonucunda 'kaosun' ortaya çıkabileceğini belirtti.

Emekli generaller ABD'deki kanlı kongre baskınında olduğu gibi, ordu içerisinde kural tanımayanlar olabileceğini belirterek 'iç savaş' ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Emekli generaller kongre baskınına atıfta bulunarak "Bir dahaki sefere başarılı bir darbe olacağı düşüncesiyle iliklerimize kadar donuyoruz" dedi ve potansiyel ayaklanma yanlılarının belirlenmesi için istihbarat çalışması yürütülmesi gerektiğini vurguladı.