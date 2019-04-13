ABD'de 3 Müslüman gencin katil zanlısı müebbetle yargılanacak

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 3 Müslüman gencin katil zanlısı Craig Hicks'in, idam cezası yerine müebbet hapis istemiyle yargılanacağı açıklandı.
Eyalet Savcısı Satana DeBerry, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yargılama sürecini hızlandırmak için bu kararı aldığını duyurdu.
DeBerry, "Aileler, parlak ve sevgi dolu bu 3 gencin trajik ölümünün yanı sıra yargılama sürecinin uzamasından dolayı da acı çekiyor. Ailelerin yarasını sarabilmek ve yargılamayı olabildiğince çabuk başlatabilmek için bu davanın idam cezası talep etmeden görülmesine karar verdim." ifadesini kullandı.
Hicks, 4 yıldır idam cezası talebiyle yargılanmak için bekliyordu.
3 MÜSLÜMAN GENCİN ÖLÜMÜ
Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015 tarihinde, 23 yaşındaki dış hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha, evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.
Gençlerin evine giren, katil zanlısı 46 yaşındaki komşuları Craig Hicks'in, sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin, kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği kanaatini oluşturmuş, tüm dünyadan Müslümanların tepkisini çekmişti.
Polis, otoparkla ilgili bir komşu anlaşmazlığı ihtimali üzerinde dururken, cinayetin ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin birçok yerinde 3 Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmiş, "MuslimLivesMatter" (Müslümanların Hayatı Değerlidir) ve "EndIslamophobia" (İslamofobiyi durdurun) yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.
GENÇLERİN BABASI ABD KONGRESİ'NDE KONUŞMUŞTU
Öldürülen kızların babası Muhammed Ebu Salha'nın, hafta başında ABD Kongresi Adalet Komisyonunda düzenlenen "nefret suçları ve yükselen beyaz ırkçılık" oturumunda yaptığı konuşma, kongre üyelerini duygulandırmıştı.
Ebu Salha, "Çocuklarımızı çok özlüyoruz. Acımız hala öldürüldükleri gün kadar keskin ve taze. Size burada yalvarıyorum, bizim gibi başka bir Amerikalı aile daha bu acıları yaşamak zorunda kalmasın." ifadesini kullanmıştı.
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