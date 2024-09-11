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        Haberler Dünya ABD'de 42 başsavcı, sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması için Kongre'ye çağrı yaptı | Dış Haberler

        ABD'de 42 başsavcı, sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması için Kongre'ye çağrı yaptı

        ABD'de 42 eyaletin başsavcısı, Kongre'den sosyal medya platformlarının çocukların ruh sağlığına etkisi hakkında bu platformlara uyarı koyulması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:22
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        ABD'de sosyal medyaya 'uyarı' çağrısı
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        Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'li başsavcılar, Kongre'ye gönderdikleri mektupta, sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına olası tehditlerine karşı uyarıların olması gerektiğini belirtti.

        Aralarında New York, California, Colorado ve Kentucky gibi eyaletlerin olduğu 42 eyaletin başsavcısı, sosyal medya platformlarında çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek içeriklerin bulunduğuna dair uyarıların koyulmasının "gençlerin zarar görme riskini azaltmaya yönelik önemli bir adım" olacağı görüşünü dile getirdi.

        Mektupta ayrıca, talep edilen uyarıların yalnızca sosyal medya platformlarının gençler için oluşturduğu riskleri vurgulamakla kalmayacağı "aynı zamanda bu platformların gözetimine yönelik dikkat, araştırma ve yatırımları teşvik etmeye yönelik diğer çabaları da destekleyeceği" belirtildi.

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        ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy, New York Times gazetesi için kaleme aldığı 17 Haziran tarihli yazısında, federal kanun koyucuları "gençlerde önemli ruh sağlığı zararlarına yol açan sosyal medya platformlarına" uyarı koymaya çağırmıştı.

        Tütün mamullerine koyulan uyarıları örnek gösteren ve bu tür uyarı metinlerinin işe yaradığını belirten Murthy, uyarı metninin ebeveyn ve gençlere sosyal medyanın güvenli olduğunun kanıtlanmadığını hatırlatacağına işaret etmişti.

        Teknoloji şirketlerini zorbalık, uyuşturucu bağımlılığı ve cinsel istismar gibi çocuklara yönelik zararları önlemek için "makul" adımlar atmaya zorlayan ve çocukların çevrimiçi verilerine yönelik mevcut korumaları genişletecek yasa temmuzda ABD Senatosu'ndan geçmişti.

        ABD'de bazı eyaletler, çocukların sosyal medya sitelerine erişimini sınırlandırmak ya da şirketleri genç kullanıcılara yönelik muhtemel riskleri önlemeye zorlamak için bir dizi yasa tasarısını kabul etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #sosyal medya
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