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ABD'de 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan ve ağır yaralanan öğretmen okuluna 40 milyon dolar davası açtı

ABD'nin Virginia eyaletinde 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan bir öğretmen, okuluna 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı. 25 yaşındaki Abigail Zwerner, okulu "ağır ihmal" ve "uyarıları dikkate almamakla" suçluyor.

ABD'de 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan ve ağır yaralanan öğretmen okuluna 40 milyon dolar davası açtı
BBC TÜRKÇE
Abigail Zwerner ABIGAIL ZWERNER/FACEBOOK
25 yaşındaki Abigail Zwerner, 6 Ocak'ta vuruldu

ABD'nin Virginia eyaletinde 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan bir öğretmen, okuluna 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı. 25 yaşındaki Abigail Zwerner, okulu "ağır ihmal" ve "uyarıları dikkate almamakla" suçluyor.

Davada okul yönetiminin öğrencinin "şiddet geçmişi" olduğunu bildiği öne sürülüyor.

6 Ocak'ta vurulan Zwerner, göğsünden ve elinden yaralandı. 2 hafta hastanede kaldı ve 4 kez ameliyat oldu.

Olay, Virginia'nın kuzeybatısında 180 bin nüfuslu Newport News kasabasında, Richneck İlkokulu'nda yaşandı. Çocuğun tabancayı okula sırt çantasında getirdiği belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre adı açıklanmayan çocuğun ateş açmaya başlamasıyla Zwerner önce diğer öğrencileri korumaya çalıştı ardından da yardım istedi.

Polis Müdürü Steve Drew, olaydan sonra Zwermer için "O bir süvari. O bir kahraman" dedi.

Polis yetkililerine göre, çocuğun silahı annesine ait. Silahın yasal yollarla alındığı belirlendi.

Olayın meydana geldiği ilkokulReuters

Olaydan sonra 550 öğrencinin eğitim gördüğü okula metal dedektörleri konuldu.

Okulun müdürü görevden alındı, müdür yardımcısı istifa etti. Ancak saldırıyla ilgili olarak çocuk ya da başka bir kişi hakkında işlem yapılmadı.

Dava başvurusunda çocuğun geçen yıl ana okulunda öğretmenini boğazına yapışarak boğmaya çalıştığı belirtiliyor.

Aynı çocuğun okulda diğer çocukları kemerle kovaladığı ve küfürler ettiği öne sürüldü.

Olaydan iki gün önce de Zwermer masada bir şey okurken, çocuğun öğretmeninin telefonunu aldığı ve yere atarak parçaladığı ifade edildi.

Bu olay nedeniyle çocuğa bir gün uzaklaştırma cezası verildi.

Ailesi çocuğun "akut engelli" olduğunu ve okula nadiren ebeveynlerinden biri olmadan geldiğini söylüyor.

Dava başvurusunda hem öğretmenlere hem de öğrencilere saldıran çocuğun saldırgan davranışlarının okulla da sınırlı olmadığı vurgulanıyor.

Okul yönetimi henüz tazminat davasıyla ilgili açıklama yapmadı.

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