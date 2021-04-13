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ABD'de son 8.5 yılın en yüksek aylık enflasyonu

ABD'de mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0.6 yükseldi. Bu son 8.5 yılın en hızlı aylık yükselişi oldu

ABD'de son 8.5 yılın en yüksek aylık enflasyonu
Reuters

ABD'de tüketici fiyatları, artan koronavirüs aşılaması ve mali canlandırma paketine balı olarak ekonominin büyük bir bölümünün daha yeniden açılmasıyla Mart ayında son 8.5 yıldaki en büyük artışını kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Mart ayında %0.6 yükseldi. Enflasyondaki bu artış, 2012 Ağustos'undan bu yana görülen en büyük artış. Şubat ayında bu veri %0.4 yükseliş olarak
açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin %0.5 seviyesinde artış kaydedeceğini öngörüyorlardı. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon da %0.2'lik artış beklentilerini aşarak Mart ayında %0.3 yükseldi.

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