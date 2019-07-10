ABD'de araştırma: Esrar yasallaşınca 'daha az genç kullanıyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

ABD'de araştırma: Esrar yasallaşınca 'daha az genç kullanıyor'

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, esrarın yasallaştırıldığı yerlerde gençler arasındaki kullanımın düştüğü sonucuna varıldı. ABD'de 33 eyalet tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırırken, 10 eyalet de keyif amaçlı kullanımı suç olmaktan çıkarttı.

ABD'de araştırma: Esrar yasallaşınca 'daha az genç kullanıyor'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Keyif amaçlı esrar kullanımı 10 ABD eyaletinde yasal

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, esrarın yasallaştırıldığı yerlerde gençler arasındaki kullanımın düştüğü sonucuna varıldı.

Montana State Üniversitesi'nin araştırmasında, 1993-2017 arasında lise öğrencilerinin sağlık anketleri incelendi.

ABD'de gençler arasında toplam esrar kullanımı artarken, keyif amaçlı kullanımın yasallaştırıldığı eyaletlerde kullanımın yaklaşık yüzde 10 düştüğü saptandı.

ABD'de 33 eyalet tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırırken, 10 eyalet de keyif amaçlı kullanımı suç olmaktan çıkarttı.

18 yaş altı gençlerin esrar kullanımı ise tüm eyaletlerde hala yasak.

Çalışmayı yapan ekibin başkanı Mark Anderson Associted Press haber ajansına yaptığı açıklamada, araştırmalarının "esrarı yasallaştırma politikasının gençler arasındaki kullanımı artırdığı yönündeki kaygıları gidermesini" umduğunu söyledi.

Anderson ve ekibi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından her yıl yapılan, Gençler Arasında Riskli Davranışlar anketiyle elde edilen 1,4 milyon gence dair verileri inceledi.

Anderson gençlerin alışveriş için kimlik gereken, lisanslı esrar satan dükkanlardan esrar almasının sokak satıcılarına kıyasla daha zor olduğunu, azalmayı da bunun açıklayabileceğini belirtti.

Lisanslı dükkanlarda satılan esrar, sokak satıcılarına kıyasla daha pahalı.

Anderson, araştırmalarında tıbbi kullanımın serbest bırakılmasından sonra, kullanımda herhangi değişikliğe rastlamadığını, kullanım alışkanlıklarının sadece keyif amaçlı kullanımın yasallaştırılmasından sonra değiştiğini vurguladı.

- Getty Images
Gençlerin lisanslı esrar dükkanlarından alışveriş yapmaları daha zor

Geçen Aralık'ta da, Washington eyaletinde yapılan araştırmada, 2012'deki yasallaştırmanın ardından gençler arasında kullanımın düştüğü sonucuna varılmıştı.

Ancak geçen yıl Colorado eyaletinde yapılan benzer bir araştırmada, esrar kullandığını söyleyen lise öğrencilerinin sayısının değişmediği saptanmıştı.

Anderson CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, çoğu eyaletin esrar kullanımını yakın dönemde serbest bıraktığını ve verileri birkaç yıl daha takip edip, güncellemeleri gerektiğini anlattı.

  • Esrar içimine dair en eski kanıt 'Çin'de bulundu'
  • Polis baskını sırasında sahibini uyaran papağana gözaltı
  • Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'
  • Ağaçta mahsur kalan dağ aslanını itfaiyeciler kurtardı
  • Gençken esrar kullanmak yetişkinlikte depresyon riskini artırıyor
  • Esrar içmek için girdiği evde kaplanla karşılaştı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filipinler kıyılarına neden milyonlarca dolarlık kokain paketleri vuruyor?
BBCFilipinler kıyılarına neden milyonlarca dolarlık ...
Reuters: Venezuela, ham petrolünü aralarında bir Türk şirketinin de bulunduğu küçük alıcılara satıyor
BBCReuters: Venezuela, ham petrolünü aralarında bir Türk ...
Wimbledon: Serena Williams korta zarar verdiği için 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı
BBCWimbledon: Serena Williams korta zarar verdiği için ...
Tüp bebek kliniğinde yanlışlık: İki ayrı çiftin bebeğini doğurdu
BBCTüp bebek kliniğinde yanlışlık: İki ayrı çiftin ...
İsviçre'de savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde gösteri yaptı
BBCİsviçre'de savaş uçakları yanlış şehrin üzerinde ...
Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk gemici İstanbul'a döndü
BBCLibya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk gemici ...
Rusya'dan Türkiye'ye "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmemesi" çağrısı
BBCRusya'dan Türkiye'ye "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl ...
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra İran uranyum zenginleştirme oranını artırdı
BBCABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl ...
ABD Başkanı Trump, İngiliz büyükelçi için 'Artık kendisiyle işimiz olmayacak' dedi
BBCABD Başkanı Trump, İngiliz büyükelçi için 'Artık ...
Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiryakos Mitsotakis kabinesini açıkladı
BBCYunanistan'ın yeni başbakanı Kiryakos Mitsotakis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X