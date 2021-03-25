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ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtikleri iddia edildi

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınından önce aşırı sağcı grup "Oath Keepers"ın liderinin, diğer sağcı gruplar "Proud Boys" ve "Three Percenters" ile "ittifak" oluşturmayı konuştuğu öne sürüldü.

ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtikleri iddia edildi
AA

CNN'deki habere göre, savcıların mahkemeye sunduğu belgelerde, Oath Keepers'ın Florida lideri olduğu belirtilen Kelly Meggs'in diğer iki sağcı grupla Kongre baskınından önce Facebook üzerinden iletişime geçtiği belirtildi.

Belgelerde Meggs'in, 19 Aralık'taki Facebook mesajında ​​Oath Keepers, Proud Boys ve Three Percenters arasında "ittifak" oluşturduklarını yazdığı, 26 Aralık'ta gönderdiği mesajda da "DC'deki isyan için 6 Ocak'ı bekleyin." ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

- ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) ocak ayında yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Caldwell ile gruptan 5 kişinin, ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı belirtilmişti.

Kanada, şubatta terörist örgütler listesine, aralarında sağcı "Proud Boys" isimli grubun da bulunduğu 13 yeni grup eklemişti.

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