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        Haberler Sağlık ABD'de atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        ABD'de atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi

        ABD'de bilim insanları, atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürebilecek cihaz geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:51
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        Atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi
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        "Cell Reports Physical Science" dergisinde detayları yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, geliştirilen cihazla su kıtlığı yaşayan milyarlarca insana temiz içme suyu sağlanabilecek.

        ABD'deki Utah Üniversitesinden mühendisler, havadaki su moleküllerini toplayarak içme suyuna dönüştürebilen atmosferik su hasadı (AWH) cihazı tasarladı.

        Araştırma ekibinden Sameer Rao, ürettikleri cihazda metal-organik yapıda higroskopik malzeme kullandıklarını, higroskopik malzemelerin suyu çok iyi emdiğini söyledi.

        Metal-organik yapıların havadan sadece su baharını emecek şekilde özelleştirilebileceğini aktaran Rao, higroskopik malzemenin farklı gazları ayrıştırmayı sağlayacak şekilde de düzenlenebildiğini kaydetti.

        Araştırma ekibinden Nathan Ortiz de kullanılan malzemenin moleküler ölçekte yüzey alanının çok geniş olması nedeniyle az miktarda malzeme ile çok miktarda su yakalayabildiklerini ifade etti.

        Su buharını malzemenin gözenekli yüzeyinde yakaladıktan sonra su moleküllerinin ısıtılarak sıvı hale getirildiğini belirten Ortiz, cihaz için ön patent başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

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