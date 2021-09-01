ABD'de bakımevinin otoparkında ölen yaşlı çift, geride intihar notu bıraktı

AA

Honolulu Emniyetinde görevli polis Deena Thoemmes, 86 yaşındaki kadının "The Plaza at Waikiki" adlı bakımevinde, 92 yaşındaki eşinin ise yakınlarda başka bir yerde yaşadığını söyledi.

Thoemmes, yaşlı çiftin bakımevinin otoparkındaki oturma alanlarında silahla vurulmuş halde bulunduğunu ifade etti.

Olay yerindeki nottan ikilinin kendilerini öldürdüklerinin anlaşıldığını kaydeden Thoemmes, nota ilişkin detaylı bilgi vermedi.

Thoemmes, olayın çifte intihar mı yoksa katilin intihar ettiği bir cinayet vakası mı olduğunun araştırıldığını dile getirdi.

Bakımevi yetkililerinden Tricia Medeiros da olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Diğer yandan, Honolulu Acil Servis Sözcüsü Shayne Enright, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.